Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ağır hakaretlerde bulunan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında galiz küfürler eden ve rehin kaldığı dönemde aşçısı Erdan Köksal'a yumruk atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın; Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nda çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, AB Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olduğu dönemde temsilcilikte çalışan bir kadını taciz etti ve otel odasına çağırdı. Öztürk'ün eşinin olayı öğrenip Dışişleri Bakanlığı'na gelerek olay çıkarması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; Yılmaz'ın telefonundaki mesajları incelendi; gönderdiği mesajlarda bakanlık çalışan kadını tacizi belgelendi ve ardından AB Bakanlığı görevinden kovuldu. Yılmaz'ın, AB Bakanlığı'nda 15 gün gibi kısa sürede görev yaptığı öğrenildi. Yılmaz'ın; kadını taciz etmesi ve otele davet etmesi olayının Egemen Bağışı'ın AB Bakanı, Volkan Bozkır'ın müsteşar olduğu dönemde yaşandığı öğrenildi.

HAKARETLER SAVURDU

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu'yken DEAŞ tarafından rehin alınan Öztürk Yılmaz, o dönemde kendi aşçısı Ersan Köksal'a yumruk attığı, kavga sırasında kendisi de yüzünden yaralanmıştı. Öztürk, Yılmaz'ın yurda döndüğünde yüzündeki çizikler dikkat çekmişti. Musul Başkonsolosluğu'nda görevli güvenlik amirleri; Öztürk Yılmaz hakkında "rehin tutuldukları sürede konsolosluk çalışanları ve polislere hakaretler yağdırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.







FETÖ DERGİSİNE RÖPORTAJ VERDİ

FETÖ'nün haftalık yayın organı olan ve KHK ile kapatılan Aksiyon Dergisi'nin; Öztürk Yılmaz'ın CHP'den milletvekili olmasının ardından röportaj yaptığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın; 21 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan röportajında Türkiye'yi suçlamış ve "IŞİD'le hiçbir ülke yeterince mücadele etmiyor" iddiasında bulunmuştu. Yılmaz, rehin tutulduğu süreçle ilgili ise konuşmadı.