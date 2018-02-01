Terör örgütlerinin suç ortakları

İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet'in yayın organı görevini üstlendiği bu terör örgütü (PKK/YPG) Reyanlı ilçemize bir roket saldırısında bulundu. Bu alçak saldırıda 17 yaşında bir gencimiz, Fatma Avlar'ı kaybettik. Hedef gözetmeksizin atılan bu roketler sonucu kaybettiğimiz gencecik hayat dolu Fatma'ya dualar ediyor tüm ülke. Peki bu saldırıyı Cumhuriyet nasıl gördü bu saldırıyı? Tarihe not düşelim biz de. Şu başlıkla verildi. "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı." Fatma'nın hayat dolu ve gözlerinin parladığı bir fotoğraf eşliğinde verilmişti bu ahlaksız, vicdansız, namusuz başlık. İşte tam da burada yine aynı soruyu soralım. Fatma'nın katilleri sadece PKK mıdır? Katili saklayan, ahlaksızca koruyan Cumhuriyet gazetesi de Fatma'nın katili değil midir?

Katil sadece tetiği çeken midir? Gerek Tabipler Birliği gerekse de Cumhuriyet gazetesi PKK'nın katlettiği bu gençlerin katilleridirler. Yeni Fatma'lar yeni doktor Abdullahlar, yeni Necmettin öğretmenler olmasın diye bu katillerin de katil olduklarını yüzlerine haykırmamız gerekiyor. Bunların yasal olarak bir karşılığının da olması gerekiyor. Bu başlıkları, bu açıklamaları düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi kavramlarla savunamazsınız. İnsan yaşamını hiçe sayan, ihlal eden bu gibi destek açıklamaları ve haberler, yeni ölümlere sebep oluyor çünkü.

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