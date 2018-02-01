"Türk tarafındaki sivil kayıplardan bilgim yok"

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"HİÇBİR SONUÇ ALAMIYORUZ"

Suriye'de Doğu Guta ve İdlib başta olmak üzere sivillere insani yardım ulaştıramadıklarını belirten Egeland, Beşşar Esed rejiminin 2015'ten bu yana insani yardımların dağıtılmasına ilk defa bu kadar büyük engeller koyduğunu kaydetti. Egeland, "İnsani diplomasi, tam anlamıyla etkisiz görünüyor. Hiçbir sonuç alamıyoruz." dedi.

Egeland, BM'nin kuşatma altındaki bölgelere en son geçen yıl kasım ayı sonunda insani yardım konvoyu gönderebildiğine dikkati çekerek, "Aralık ve ocak ayının tamamında kuşatma altındaki bölgelere hayat kurtarıcı ve tıbbi malzemelerden oluşan hiçbir konvoy gönderemedik. Bu, 2015'te göreve başlamamızdan bu yana karşılaştığımız en kötü durum. Doğu Guta'ta da aralık ayı sonundan bu yana hiçbir tıbbi tahliye gerçekleştiremedik." şeklinde konuştu.

'50 yıldır Esed, bugün de PYD/PKK aynı zulmü yapıyor'

Egeland, özellikle Doğu Guta'da sivillere acil insani yardım ulaştırılabilmesi ve yaralıların tedavisi için çatışmalara ara verilmesi gerektiğini ifade etti.

ESAD GÜÇLERİ, SİVİLLERİ KLOR GAZIYLA VURDU

Egeland, terör örgütü PYD/PKK'nın operasyon düzenlediği Rakka'daki sivil kayıpların "devasa" olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ten ele geçirildikten sonra Rakka şehir merkezinde 534 sivilin yaralandığını ve 112 sivilin öldüğünü teyit ettiklerini açıklayan Egeland, bu sivil kayıpları şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

Egeland, PYD/PKK'nın Rakka'yı ele geçirmesinin ardından şehirdeki patlayıcıların temizlenmeden kente sivillerin girilmesine çok erken izin verildiğini, bunun da pek çok sivilin yaşamına mal olduğunu söyledi.

İDLİB'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

İdlib'e yönelik saldırılar sonucu son üç haftada 170 bin sivilin yerlerinden edildiği bilgisini paylaşan Egeland, böylelikle aralık ortasından bu yana İdlib'de yerinden edilen sivillerin 270 bine ulaştığını kaydetti.

Egeland, Suriye'nin kuzeyi ve Türkiye sınırındaki İdlib'de 2,4 milyon Suriyelinin yaşadığını ve bunların 1,2 milyonunun yerlerinden edilmiş sivillerden oluştuğunu belirterek, bölgede acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bölgedeki çatışmaların artık sonlandırılmasının zamanının geldiğini ifade eden Egeland, bölgedeki gerginliğin ancak Türkiye, Rusya ve İran'ın çabalarıyla azaltılabileceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'DEKİ SİVİL KAYIPLARDAN HABERİM YOK"

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik harekata da değinen Egeland, Afrin'deki sivillerle ilgili endişe duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Kilis ve Hatay'daki sivillere yönelik roket ve havanlı saldırıları ile dün Reyhanlı'da 17 yaşındaki kız çocuğunun saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili bilgisi olup olmadığını sorması üzerine Egeland, "Benim yetkim ve ilgim sadece Suriye içindeki sivillere yönelik. Bundan dolayı Türk tarafındaki sivillerle ilgili neler olduğu hakkında bir bilgim yok. Bu konuyla ilgili AA'nın haberlerine bakacağım." karşılığını verdi.

Teröristlerin Reyhanlı'ya yönelik dünkü saldırılarında 17 yaşındaki Fatma Avlar yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.