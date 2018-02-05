CHP PM üyesinden AK Parti ve Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bir televizyon programında konuşan CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkenin söz hakkına sahip olmasını eleştiren söylemlerine destek vererek, "Allah için doğruya doğru demek lazım, Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemi yanlış mı? Dünya sistemi karşısında biz muhalif değil miyiz? Nasıl sosyal demokratız o zaman?" dedi.

CHP PM üyesi Zeki Kılıçaslan'dan AK Parti'ye övgü dolu sözler!

"AK PARTİ İYİ Kİ VAR"

CHP'li Kılıçaslan, CHP'ye de bir eleştirdi getirerek, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinden oy aldığını ancak CHP'nin alamadığını, bu nedenle Türkiye'nin AK Parti sayesinde birliğini sağladığını ileri sürdü. Kılıçaslan, "İyi ki Ak Parti var, ne güzel hem Trabzon'da hem Diyarbakır'da oy alıyor. İnsanlarımız arasında farklılıklar var ama o bir şekilde bunun birliğine hizmet ediyor. Ne güzel bir gerçek sosyal demokrat parti olsaydı da o da Diyarbakır'da ve Trabzon'da oy alabilseydi. İzmir'den yüzde 60 oy alıp, Diyarbakır'da, Yozgat'ta yüzde 1 oy alan bir parti Türkiye'nin birliğine katkı sağlayamaz" diye konuştu.