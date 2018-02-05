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PM üyesinden ve Erdoğan'a övgü dolu sözler

PM Üyesi Kılıçaslan, için, "İyi ki var" dedi. Kılıçaslan, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir yanından oy aldığını hatırlatarak bunun ülke bütünlüğü için çok önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün ise çok yerinde ve haklı olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 15:01
CHP PM üyesinden AK Parti ve Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bir televizyon programında konuşan PM Üyesi Prof. Dr. , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de sadece 5 ülkenin söz hakkına sahip olmasını eleştiren söylemlerine destek vererek, "Allah için doğruya doğru demek lazım, Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür söylemi yanlış mı? Dünya sistemi karşısında biz muhalif değil miyiz? Nasıl sosyal demokratız o zaman?" dedi.

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"AK PARTİ İYİ Kİ VAR"

CHP'li Kılıçaslan, CHP'ye de bir eleştirdi getirerek, 'nin Türkiye'nin her yerinden oy aldığını ancak CHP'nin alamadığını, bu nedenle Türkiye'nin AK Parti sayesinde birliğini sağladığını ileri sürdü. Kılıçaslan, "İyi ki Ak Parti var, ne güzel hem 'da hem 'da oy alıyor. İnsanlarımız arasında farklılıklar var ama o bir şekilde bunun birliğine hizmet ediyor. Ne güzel bir gerçek sosyal demokrat parti olsaydı da o da Diyarbakır'da ve Trabzon'da oy alabilseydi. İzmir'den yüzde 60 oy alıp, Diyarbakır'da, Yozgat'ta yüzde 1 oy alan bir parti Türkiye'nin birliğine katkı sağlayamaz" diye konuştu.

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CHP PM üyesinden AK Parti ve Erdoğan'a övgü dolu sözler
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