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Bekaroğlu 'den ümidini kesti!

'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği lerinde delegelerden yeterli oyu alamayan liste dışı kalmıştı. Partisinde koltuk bulamayan Bekaroğlu, "Kimlik siyaseti yapılıyor" diyerek, 'nin yüzde 20'leri aşamayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 11:10
Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti!

Genel Başkanı 'nun listesinde olmasına rağmen PM üyeliği lerinde delegelerden yeterli oyu alamayan liste dışı kalmıştı.

Bekaroğlu, yaşananların ardından kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELER

Parti içindeki çekişmelere atıfta bulunan Mehmet Bekaroğlu, "CHP'de, benim 10 yıl daha kalsam anlamamın zor olduğu taktikler uygulanıyor." diye konuştu.

"CHP'DE KİMLİK SİYASETİ YAPILIYOR"

CHP'li vekil, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "CHP, sosyal demokrat kitle partisidir. Böyle bir partide, bütün kimliklerin, inançların, herkesin sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde siyaset yapması gerekiyor. Bu böyle olmadığı için, belli kimliklerCHP'ye ekonomik, politik öneriler getirse bile rey verilmiyor. CHP tabanı da, delegeleri de içe kapanıyor ve kimlik siyaseti yapıyorlar.

"YÜZDE 23 AŞILAMAZ"

, Kılıçdaroğlu'na rakip olarak çıktı. Sayın İnce, bütün konuşmalarında kimlik siyasetinin dibine vurdu. Kim gelirse gelsin, kimlik siyaseti devam edecekse CHP'yi yüzde 20-22-23'lerden öteye taşıyamaz."

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Bekaroğlu CHP'den ümidini kesti!
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