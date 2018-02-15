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Son Dakika Haberi: Azez- sınırında ile arasında

Son dakika haberi... TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen ’e bağlı terör örgütü denetimindeki bölgesinde hareketlilik yaşanıyor. Azez ile Minnag arasındaki bölgede konuşlu Özgür Suriye Ordusu güçleri ile Minnag’da bulunan teröristler arasında çıktı. Öğle saatlerinde Afrin bölgesindeki teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrası kontrol noktasında bulunan askerleri, doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla saldırıyı yapan 'li teröristleri ateş altına aldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 15:07
Son Dakika Haberi: Azez- Afrin sınırında YPG ile ÖSO arasında çatışma

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kırsalında teröristlerin denetimindeki köyler, ve güçleri tarafından birbiri ardına özgürleştiriliyor. TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'in batısındaki köylerde kontrolü ele geçirerek ilerleyişi devam ederken, bölgenin doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. Afrin'in doğusunda bulunan ve Maranez bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO güçlerine, öğle saatlerinde Afrin bölgesindeki teröristler tarafından keskin nişancı ve ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonrası kontrol noktasında bulunan ÖSO askerleri, doçka, makinalı tüfek ve kalaşnikoflarla saldırıyı yapan 'li teröristleri ateş altına aldı. Kısa süreli sonrası YPG'li teröristlerin saldırısı püskürtüldü.

ÖSO GÜÇLERİNİN ELİ TETİKTE

Harekatın yoğunluğunun yaşandığı bölge olan Afrin'in batısında yer yer çatışmalar devam ederken, Afrin'in doğusunda bulunan Özgür Suriye Ordusu güçleri de kontrol noktalarında eli tetikte görev yapıyor. Bazı bölgelerde YPG'li teröristler ile birkaç yüz metre mesafe oluşturulan siper ve cephelerde konuşlu ÖSO askerleri, sık sık Afrin tarafından ağır silah, roket ve havanlı saldırılara maruz kaldıklarını anlattı. ÖSO askerleri, Afrin'in batısının teröristlerden arındırılmasının ardından bu kez doğudaki köy, belde ve tepeleri özgürleştireceklerini ve savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

CİNDERES BÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Afrin'in batısında bulunan bölgesinde ise çatışmalar devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri tarafından çatışmalar ile birçok köyün özgürleştirildiği bölgede, yer yer bazı köylerde ise çatışmalar devam ediyor. Teröristlerin kaybettikleri veya çekildikleri köylerde ise TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişini engellemek için mayın ve patlayıcı tuzakladıkları öğrenildi. Güvenlik güçlerinin bu nedenle alınan köylerde arazi arama ve taraması yaparak, tuzaklanan patlayıcıları da kontrollü şekilde imha ederek ilerleyişini sürdürdüğü öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: Azez- Afrin sınırında YPG ile ÖSO arasında çatışma
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