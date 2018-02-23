Örgütün sınırla teması koparılmak üzere

Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. 3 koldan Afrin'e yürüyen TSK
ve ÖSO
askerleri ile PYD/PKK'lı teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütünün Türkiye sınırıyla olan bağlantısı da sonlandırılmak üzere. Kilis
sınırının tamamı terör örgütünden alındı. Hatay ve Gaziantep
tarafında yaklaşık 10 kilometrelik sınır hattında da kontrol sağlandığında Afrin'de terör örgütünün Türkiye sınırıyla bağlantısı kopmuş olacak.
SABAH Afrin'indeki kuzeydoğusunda terör örgütünden temizlenen köylere girdi. Teröristlerden önceki gün kurtarılan Dikme Taş, Arap Cuma ve Deyr Soran köylerinde mayın arama-tarama çalışmaları devam ediyor. BİN 829 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısında Cinderesi beldesine bağlı Tell Dilur köyü ile Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Mikdad ve Ali Racu köylerini, ayrıca Sarı Uşağı ve Rahmanlı köylerini YPG
/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Akşam saatlerinde de Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri teröristlerden temizlendi. Bu 8 köyle birlikte harekâtın başından bu yana toplam 99 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
Kara ve hava operasyonları da aralıksız devam ediyor. Afrin kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mevzilerin yer aldığı hedefler uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vuruluyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de, şu ana dek etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 829'a yükseldi.