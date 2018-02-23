TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği anımsatıldı. Açıklamada, kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğü belirtildi.

"HALKIN EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADIKLARI GÖZLENMEKTEDİR"

Türkiye'nin şanlı tarihi ve kültürü gereği harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı'nın maksatlarından biri de 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerini sağlamaktır.

Ayrıca teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka şu ana kadar ihtiyaç duydukları gerekli tüm insani yardımlar yapılmakta ve halkın harekata olan olumlu yaklaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sevgisi açıkça görülmektedir. Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları da gözlenmektedir."

"KARA PROPAGANDA YAPILMAKTADIR"

Terör örgütleri başta olmak üzere bazı kişi ve kurumlar tarafından geçmişte başka yerlerde yaşanmış insan hakları ihlallerine ait fotoğraf ve videolar kullanılarak kara propaganda yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında gerçek olmayan fotoğraf ve videolar servis edilerek Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bilgi, fotoğraf, video ve haberlerin gerçek dışı, maksatlı ve ulusal/uluslararası kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapıldığı her seferinde sabit delillerle kanıtlanmaktadır.

Buna ilaveten Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin, mensuplarına sivil elbise giydirdiği, eğitimlerini ve terör eylemlerini sivil kıyafetli olarak gerçekleştirmelerini sağladığı bilinmektedir. Bölgeden temin edilen görüntü ve bilgiler de bu hususu teyit etmektedir. Bu çerçevede eli silahlı, terör örgütü sığınak ve korunaklarını kullanan ve askerlerimize ateş ederken etkisiz hale getirilen teröristlerin sivil kabul edilmesi de elbette mümkün değildir."

"AYNI AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Zeytin Dalı Harekatı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ terör örgütü ile mücadelesini aynı azim ve kararlılıkla yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda DEAŞ ile mücadele konusunda en ufak bir sapma olmadığı gibi tam aksine söz konusu terör örgütü ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından diğer ülkelerden çok daha fazla katkı sağlanmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu öz güven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, meşru zeminlerde masum insanlara ve çevreye zarar vermeden en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."