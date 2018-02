Bu da insansız ana muhalefetin televizyoncusu!

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Her ne kadar Rusya S400 anlaşmasına teknoloji üretme sürecini dahil etse de elbette ki yapısal çözüm yerli üretimde. Ama o da kolay değil.

Ancak Türkiye son dönemlerde ABD'den bağımsız dış ve iç politika belirleyebildiği süre için bu konuda önemli hamleler yaptı.

Zor günleri dönemsel, geçici ittifaklarla aşarken, kazandığı altın zamanı da savunma sanayisini yerlileştirmeye ayırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insansız tank da yapacağız" çıkışı bu özgüvenin eseri.







Ve sanırım siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen her yurtseveri memnun edecek bir tablo.

Gariptir, yıllardır her ağızlarını açtıklarında Büyük Ortadoğu Projesi'nden yakınanlar, Türkiye ABD'nin dümen suyundan çıktıkça hırçınlaşıyorlar.

Bir siyasinin insansız tank hedefini "hayal satmak" olarak yorumlayan insansız ana muhalefetin FOX TV'deki aracı Fatih Portakal onlardan biri.

Türkiye'nin geleceği için gerçekleşmesi atla deve olmayan hayaller kuranları aklınca küçümseyenlere Can Yücel'in o müthiş dizelerini tavsiye ederim:

Düşünde bile göremez işler,

Düşlerin gördüğü işleri.

