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Bu da insansız ana muhalefetin televizyoncusu!

bugünkü “İnsansız ana muhalefet oluyor da, tank neden olmasın Fatih Bey?” başlıklı yazısında ’ın savunma sanayi konusundaki hedeflerini “hayal satıyor” sözleriyle itibarsızlaştırmaya çalışan haber sunucusu ’ı eleştirdi.

Giriş Tarihi: 24.2.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 12:39
Bu da insansız ana muhalefetin televizyoncusu!

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Her ne kadar S400 anlaşmasına teknoloji üretme sürecini dahil etse de elbette ki yapısal çözüm yerli üretimde. Ama o da kolay değil.
Ancak son dönemlerde 'den bağımsız dış ve iç politika belirleyebildiği süre için bu konuda önemli hamleler yaptı.
Zor günleri dönemsel, geçici ittifaklarla aşarken, kazandığı altın zamanı da savunma sanayisini yerlileştirmeye ayırdı.
'ın "insansız tank da yapacağız" çıkışı bu özgüvenin eseri.



Ve sanırım siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye'nin bağımsızlığını isteyen her yurtseveri memnun edecek bir tablo.
Gariptir, yıllardır her ağızlarını açtıklarında Büyük Ortadoğu Projesi'nden yakınanlar, Türkiye ABD'nin dümen suyundan çıktıkça hırçınlaşıyorlar.
Bir siyasinin insansız tank hedefini "hayal satmak" olarak yorumlayan insansız ana muhalefetin 'deki aracı onlardan biri.
Türkiye'nin geleceği için gerçekleşmesi atla deve olmayan hayaller kuranları aklınca küçümseyenlere 'in o müthiş dizelerini tavsiye ederim:
Düşünde bile göremez işler,
Düşlerin gördüğü işleri.

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Bu da insansız ana muhalefetin televizyoncusu!
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