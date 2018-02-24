İHA’da söz sahibi olacağız

Türkiye, milli insansız hava ve kara araçlarında büyük hamle yapmaya hazırlanıyor. İHA
ve SİHA
'larla yakalanan başarının insansız tank ve insansız savaş uçaklarında da yakalanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla insansız tank ve insansız savaş uçağı çalışmalarına başlandı. Milli insansız tank öncesi ilk olarak uzaktan kumandası yüzde 90 milli olan insansız iş makinelerini Afrin Operasyonu
'nda kullanılmaya başlandı. Daha önce Fırat Kalkanı'nda sınırlı olarak kullanılan zırhlı iş makineleri Mehmetçiğin yolunu açıp tuzakları bozuyor. Yine teröristlerin açtığı hendekler bu iş makineleri ile uzaktan kumanda ile kapatılıyor. Türkiye yakın bir gelecekte yüzde 100 yerli ve milli olarak üretilen insansız hava ve kara araçlarında söz sahibi olmayı hedefliyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, insansız savaş araçlarıyla ilgili mevcut ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin insansız savaş araçlarıyla ilgili çalışmasının olduğunu belirten Canikli, şunları söyledi: "Artık insansızlaştırma genel konsept. Hedefimiz Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde insansız tank üretimini gerçekleştirmek. Onu da çok uzun olmayan, makul bir zaman dilimi içerisinde inşallah gerçekleştireceğiz. Onun öncüsü olabilecek, araçları şu anda Afrin Operasyonu'nda kullanmaya başladık. Bunların en somutu uzaktan kumandalı zırhlı iş makineleri. Bunlar çatışma ortamında gidiyor. Yol açıyor, hendek kazıyor, siper kazıyor. Ya da kazılmış bir hendek varsa orayı dolduruyor. Her amaç için kullanılıyor. Bu makinelerin uzaktan kumanda sistemi milli. Uzaktan kumandayla, operatörü yok, kumandayla yönetiliyor ve personel tehlike altına girmiyor. Çok sıcak çatışma ortamlarında biz bunu kullanıyoruz." AKINCI SİHA 2021'DE
Canikli, Türkiye'nin insansız hava aracı konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyi yakaladığını belirterek, "Baykar'ın ürettiği İHA ve SİHA en gelişmiş insansız hava aracı" dedi. İnsansız hava araçlarının sürekli geliştirildiğini şimdi de Akıncı
adı verilen manevra kabiliyeti daha yüksek olan yeni SİHA'ların yapıldığını belirten Canikli, bunların 2021'de teslim edileceğini söyledi.