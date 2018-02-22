İnsansız tank yapacağız

Türkiye'nin savunma sanayindeki hamlelerinin gururla övünülmesi gereken bir alan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 2002'de 66 savunma projesinin yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütüldüğünü, 2017'de ise 600 projenin yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürülür hale gelindiğini söyledi. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani şu anda Afrin'de zırhlı taşıyıcılarımız var. Neredeyse bunların tamamına yakını bizim, yerli. Artık bizim silahlı insansız araçlarımız var" dedi. KÖTÜ KOMŞU ÖRNEĞİ
Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllarca biz stratejik ortağımızdan bunları istedik, aldığımız cevap şuydu, 'kongre müsaade etmiyor.' Tamam da siz bunu başkalarına veriyorsunuz, ben senin stratejik ortağın değil miyim? Biz NATO
'da beraber değil miyiz? Niye bize vermiyorsun? Şartları zorluyoruz ama vermiyor. 'Olsa olsa biz size belli sürelerle bunu kiralayalım.' Hani bizde bir söz var, 'Kötü komşu ev sahibi yapar' diye. Bu kötü komşular, bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı
sahibi yaptılar." İKİNCİSİ DE VAR...
Bu aracı üretenlere teşekkür eden Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer şu anda bunu kendimiz üretiyor olmasaydık bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük? Ama şimdi düşünmüyoruz. Düşürürseniz düşürün ikincisi de, üçüncüsü de, dördüncü de var gelin. Şimdi geçen bir helikopterimiz düştü. Tabii yandık, yıkıldık. Niye? İki pilotumuz gitti. Üzüldük. Ama hemen oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın söylediği şu; 'Cumhurbaşkanım biz üzülüyoruz.' Niye üzülüyorsunuz? 'İnsansız hava aracında silahlısında, silahsızında insan yok ki düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz? Onları uçuralım.' Vursunlar o düşsün ama hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank, yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Ama şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki biz, insansız tank
ları da üretir hale gelmemiz lâzım ve bunu da yapacağız" dedi. ÇAĞDAŞ ÜLKE LAFLA OLMUYOR 2002'de
6 ilde doğalgaz bulunurken, 2017'de bu sayının 78'e çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Öyle modern ülke, çağdaş ülke lafla olmuyor. Modern ülke böyle olur. Ülkenin her yerini doğalgaz ile donatırsın, modern ülke olursun. Analarımız neler çekti? Benim anam 5 kat apartmanın alt katından kömürü taşır, sadece kömürü taşımakla kalmaz, onun isi, sisi, kirliliği vesaire. Onlarla ne çileler çekerlerdi. Bir odada soba onun dışında başka bir şey yok. Biz bunları yaşadık, böyle yetiştik, böyle geldik. Ama şimdi bakıyorsun doğalgazla hemen düğmeye bas, dairenin tamamı ısınsın, sıcak suyu hepsi gelsin. Modern olmak bu. Öyle lafla modern olmak yok." GDO'LU ÜRÜNDE HASSAS OLMALIYIZ Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesini temin edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Kanser gibi rahatsızlıkların bütün bunların temelinde ben doğrusu doğalın olmadığına inanıyorum ve kimyasalın ağırlıkta olduğu üretimler sebebiyle ilaç sanayinde darbeler yediğimize inanıyorum. Bu konunun üzerinde bence hocalarımızın durması lazım. GDO'lu ürünler noktasındaki hassasiyetimizi arttırmamız gerekiyor, devlet olarak birinci derecede bu bizim sorumluluğumuzda." YAN GELİP YATMADIK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ulaştırma yatırımlarıyla uzakları yakın ettiklerini belirterek, ülkede 79 senede yapılan toplam 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol ağı uzunluğunu, 2002'den sonra 26 bin kilometreye çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, 2002'de Türkiye'de bulunmayan Yüksek Hızlı Tren
(YHT) hatlarını, 2017'de bin 213 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, "Bunlar durup dururken olmadı ki, yan gelip yatsaydık bunlar olmazdı. Ama düşündük, çalıştık, koşturduk, aradık, bulduk" dedi.