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Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye tarihi ayar

Cezayirli gazeteci Osmanlı'nın Cezayir'e sömürge anlayışıyla mı geldiğini sorması üzerine, Erdoğan "Eğer Türkiye sömürgeci olsaydı bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardınız." diye yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye tarihi ayar

4 ülkeyi kapsayan turuna başladı. Erdoğan'ın resmi temaslarının ilk durağı Cezayir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında, Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeleri ilginç bir ana sahne oldu. Buluşma sonrası Cezayirli bir gazeteciye röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'yı kastederek "Türkiye, Cezayir'i sömürge olarak mı görüyordu?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan, Cezayirli gazetecinin küstahça sorduğu soruya büyük bir ustalıkla cevap verdi.

EĞER TÜRKİYE SÖMÜRGECİ OLSAYDI...

Cumhurbaşkanı ise bu soruya tarihi bir yanıt verdi. Erdoğan, "Öyle olsaydı, bu soruyu bana Fransızca değil Türkçe sorardın" dedi.

Katarlı usta gazeteci Faysal Kasım, Erdoğan ile Cezayirli gazeteci arasında geçen o diyaloğu resmi tweetter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye tarihi ayar
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