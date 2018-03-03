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'nin tüzük toplantısında "antidemokratik" tartışması yaşandı

'de parti tüzüğünün taslak metni üzerinde gerçekleştirilen toplantıda, "milletvekili adaylarının belirlenmesi" konusunda tartışma yaşandı. Toplantıda, milletvekilliği için adayların belirlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye ise itirazlar yükseldi. Taslakta, adayını belirleme yönteminin net bir şekilde tüzükte yer alması, muğlak bırakılmaması gerektiği savunuldu.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2018 21:26 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 02:07
CHP'nin tüzük toplantısında antidemokratik tartışması yaşandı

Genel Başkanı başkanlığında, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, yeni tüzük taslağını ele almak üzere parti genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 saat süren toplantıda, çok sayıda isim söz alarak, taslak tüzük maddeleri hakkında görüşlerini sundu.

Toplantıda, milletvekilliği için adayların belirlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye ise itirazlar yükseldi. Mevcut tüzükteki, "merkez yoklaması yöntemi uygulanarak belirlenecek adayların toplam sayısı, partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde 15'inden fazla olamaz" ifadelerine, "partinin en fazla 1 milletvekili çıkardığı yerlerden gösterilen toplam milletvekili aday sayısı bu orana göre hesaplanan milletvekili aday sayısına dahil değildir" şeklinde eklenen düzenleme tepki çekti.

DÜZENLEMEYE SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Yapılan eleştirilerde, bu düzenlemenin le milletvekili belirlenmesini ortadan kaldırdığı savunularak, bu durumun tüzüğü antidemokratik hale getirdiği ifade edildi.

CHP'nin tüzük taslağında, adayının belirlenmesine ilişkin düzenlemeye yönelik de bazı eleştiriler geldi. Taslakta, cumhurbaşkanı adayının, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması ve seçmen yoklaması yöntemlerinden biriyle belirleneceği belirtilirken, aday belirleme yönteminin net bir şekilde tüzükte yer alması, muğlak bırakılmaması gerektiği savunuldu.

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Toplantıda yapılan eleştiriler ve görüşler, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in koordinasyonundaki tüzük komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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Öte yandan Kılıçdaroğlu, 4 Mart Pazar günü de partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek.

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CHP'nin tüzük toplantısında "antidemokratik" tartışması yaşandı
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