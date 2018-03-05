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Son Dakika Haberi: 'li eski vekilden Afrin yalanı

Son dakika haberi... Vekilliği düşürülen 'li Sarıyıldız, 'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Afrin diye 'i paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 14:33
Son Dakika Haberi: HDP'li eski vekilden Afrin yalanı

Vekilliği düşürülen 'li 'ın ve 'nin Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiği yalanıyla paylaştığı karenin, 2015'te 'de çekildiği ortaya çıktı.

Terör örgütü / destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.

Afrin yalanlarında Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör yandaşları, bu sefer de lı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.

KARA PROPAGANDA YAPILAN FOTOĞRAFIN 2015 YILINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana" yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

İsrail askerlerinin arka planda görüldüğü fotoğrafta, zeytin ağacına sarılan Filistinli bir kadın yer alıyor.

Sosyal medyada TSK'yi hedef alan paylaşımlara, devamsızlık gerekçesiyle vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın da destek verdiği görüldü.

HDP'nin eski Şırnak Milletvekili Sarıyıldız, Twitter hesabından, "DEAŞ ve El Kaide militanları Afrin'de Türkiye'nin yanında savaşıyor" yalanıyla bir fotoğrafı yeniden paylaştı.

DAHA ÖNCE PYD/PKK ELEBAŞI MÜSLÜM DE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI

Ancak fotoğrafın, 27 Kasım 2015 tarihli, İdlib'e saldırı hazırlığında olan Nusra cephesi ve Ahrar-ü Şam mensuplarına ait olduğu tespit edildi.
Daha önce PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün sosyal medya hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların olduğu görselinin, 'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.

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