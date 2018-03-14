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'den kurultayına "güçlü" destek

, hafta sonu yapılacak 'nin 12. Büyük Kurultayı'na 'güçlü' temsil heyeti gönderme kararı aldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 11:17
AK Parti'den MHP kurultayına güçlü destek

ÜÇ KİŞİLİK HEYET TEMSİL EDECEK

Kurultayda, 'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek.

EN ÜST DÜZEYDE VE KALABALIK KATILIM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında üç kişilik bir heyet görevlendirdiği öğrenildi.

Heyette, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da yer alacak.

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AK Parti'den MHP kurultayına "güçlü" destek
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