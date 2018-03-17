Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"DİYARBAKIR İLE ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Diyarbakır 16 Nisan halk oylamasında beklentimizin çok altında kaldı. Bu kongremiz yeni bir dönemin müjdeleyicisi olacaktır. Bu güzel sevginiz ve muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diyarbakır ile aramıza kimsenin girmesine izin vermeyiz. Bizim Diyarbakır'la aramızdaki kardeşlik hukuku düne dayanmaz. Bizim hukukumuz Hz. Adem ile başlamış Sevgili Peygamberimiz'in ümmeti olmakla perçinlenmiştir. Bizim muhabbetimiz öyle güneşi görünce eriyen türden değildir, biz Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz. Diyarbakır'la birlikteliğimiz inşallah hep birlikte devam edecek. Diyarbakır yaşadığı tüm sıkıntıları geride bırakarak aydınlık bir geleceğe doğru Allah'ın izniyle ilerleyecek. Gerçekten Diyarbakır zor günler geçirdi. Geçmişte çok büyük yanlışlar yapıldı. Birazda bu yüzden terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi. Şiddet düzeninden ne yazık ki böyle bir zulme terk edildi. AK PArtiyi kurduğumuz günlerde buralara geldiğimizde bizden ne istersiniz diye sorduğumuzda aldığımız ilk cevap OHAL'i kaldırın idi. O dönemin OHAL'ini bugünkü ile karıştırmayın. O dönemdeki OHAL'de tüm vatandaşlarımızın üzerinde demokrasi kılıcı vardı. İktidara geldiğimizde ilk iş OHAL'i kaldırmak oldu.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN HAKSIZLIĞA UĞRAYAN KİM VARSA TAYYİP ERDOĞAN OLARAK YANINDA YER ALIR ONUNLA BİRLİKTE MÜCADELE EDERİM"

Pek çok reforma imza attık, yanlış uygulamalara birer birer son verdik. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi bunlarla müzik yapılması akademik çalışma yapılması gibi hususlar birer birer hayata geçirildi. Ülkemizde hangi kesimin sorunu varsa onun için çalışmak boynumuzun borcudur. Biz inancımız gereği kimsenin doğduğu yere bakmayız. Rizeli Tayyip Erdoğan'da Diyarbakırlı Mehmet Hasan da Allah'ın bir kuludur. Üstünlük sebebi arayacaksak sadece takvaya bakmalıyız. Ülkemizde sadece Kürt olduğu için haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak yanında yer alır onunla birlikte mücadele ederim. Ülkemizde ister Müslüman ister başka bir dinden olduğu için ayrımcılığa uğrayan varsa onun da yanında olurum. Herhangi bir kimseyi ya da vilayeti kimsenin ötekileştirmesi söz konusu olamaz. 13-15 yaşında kızları dağlara kaçırarak onlara orada nelerin yaptığını televizyonlardan izlediniz değil mi? İşte bunlar bu. Be vicdansızlar siz nasıl Diyarbakırlısınız? Nasıl ben Kürt'üm diyorsunuz da o camileri yıktınız. Sizde vicdan yok mu? Şimdi yeniden inşaa ettik. Sadece Sur içinde 2 katrilyon harcadık. Yaklaşık 3 bin 700 hasarlı binada yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ile anlaşma sağlandı. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmedik. Hz Süleyman Camii'nin çevresini genişleterek şehrimize önemli bir değer kazandırdık. Cami bölgesindeki sahabe mezarları da vatandaşımıza açıldı. Kurşunlu Camii başta olmak üzere zarar gören tarihi yerler restore edildi.

"HİÇBİR BEŞERİ GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK"

Gençler şunu unutmayın Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanınız hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedi.

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