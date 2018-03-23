Afrin Harekâtı’nın kaderini İHA ve SİHA’lar değiştirdi

Savunma Sanayisi Müsteşarlığı (SSM) tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) Projesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Afrin'e ilişkin şunları söyledi:



HAREKÂTIN KADERİNİ İHA VE SİHA'LAR DEĞİŞTİRDİ: Mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Bu yönde attığımız adımlar var. Helikopter projesi, silahlı, silahsız İHA'lar... Bakın Afrin harekâtının kaderini değiştiren budur. Bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar orada bir üstünlük oluşturdu. Karşı tarafa verilen silahlar mühimmatlar, bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı.



CAYDIRICILIĞIMIZI ARTIRMAMIZ LAZIM: Türkiye'nin amacı hiçbir ülkeyi işgal etmek değil. Saldırgan bir politikamız yok. Dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma politikamız var. Şunu da unutmayacağız, "Hazır ol harbe istiyorsan sulhu selah." Elinde imkân ve kabiliyetlerin olduğunu bilirsen hasımlık yapmaya kimse cesaret edemez. Türkiye'nin caydırıcı kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir



3 ŞEHİDİMİZ VAR: Zeytin Dalı başarıyla tamamlandı şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef terör unsurları giderken sağı solu el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular.



AYNI MODELİ AFRİN'E DE UYGULAYACAĞIZ: Terörden bölgeyi temizledik şimdi de orada tıpkı Cerablus'taki, El Bab'daki, Azez'deki gibi hayatı normale döndürecek, sağlığıyla, ticaret hayatıyla tekrar insanların dönüp oraya yerleşip hayatını sürdüreceği alt yapıyı da oluşturuyoruz.

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