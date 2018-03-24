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Son Dakika Haberi: Atina Havalimanı'nda operasyonu

Son dakika haberi... vatandaşı 3 Türk asıllı üyesi ülkeye alınmadı, sınırdışı edildi. Esas amaçları ’a gelmek isteyen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 13:05
Son Dakika Haberi: Atina Havalimanı'nda FETÖ operasyonu

da 'ye karşı önemli operasyon düzenlendi. Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 vatandaşı ABD'den uçakla gelip Yunanistan'a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistana gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi.

YUNAN BASINI HABERİ "FETÖ'CÜLERİN GİZLİ PLANI" BAŞLIĞI İLE SERVİS ETTİ

Kathimerini, "Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ'cülerin gizli planı başlığını kullanarak haberi servis etti. 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD ye dönmek zorunda kaldı. Türk asıllı 3 ABD vatandaşı Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistana yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak istediler ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini gösterdiler. Ancak Yunan polisi havalimanında bu 3 ABD vatandaşını sorguladı.

YUNANİSTAN'A GELEN FETÖ ÜYELERİNE ALTYAPI OLUŞTURACAKLARDI

Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan'a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı. Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. 3 ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve New York'a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.

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