CHP’den Boğaziçi’ndeki YPG’li öğrencilere tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandal olaya değindi. Afrin şehitleri için lokum dağıtan öğrencilere engel olmaya çalışan öğrencilere dikkat çeken Erdoğan, "Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz. Üniversite terörist yetiştirmez" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YPG'Lİ ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Boğaziçi Üniversitesi'nde Mehmetçiği Türk bayrakları ile kutlayan öğrencilere saldıran YPG/PKK taraftarlarına şaşırtan bir destek de CHP'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği YPG taraftarı öğrencilere CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu da tam destek verdi. Tanrıkulu ve Kılıçdaroğlu'nun YPG taraftarı öğrencilerin saldırısını sıradan bir görüş ayrılığı olarak yorumlaması tepkilere yol açtı.

Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Lokum dağıtanlara müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak iş üniversite yönetimidir. Olaya müdahale eder. Koltukta oturan zat doğrudan müdahale ediyor"şeklinde konuştu.

CHP'Lİ TANRIKULU DA O ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKTI

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise üniversitedeki terör propagandasını savaş karşıtlığı olarak nitelendirerek, "Savaş karşıtlığı temel bir haktır. Savaş karşıtlığı yasaklanamaz. İki farklı grup arasında görüş ayrılığı çıktı. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla öğrenciler gözaltına alınmaya başladı" dedi.