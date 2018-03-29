Suriyeliler YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor

Suriye uyruklu Abbas el-Abbas, AA muhabirine, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"EVİMİ AYARLAYIP AİLEMİ DE ALACAĞIM"

Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini anlatan el-Abbas, "Ailemi Türkiye'de bırakıp Suriye'ye gidiyorum ilk önce evimi ve ortamı ayarlayıp ailemi de yanıma alacağım. Burada kaldığımız sürede bizlerden desteğini esirgemeyen başata Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Suriye'yi bizim için güvenilir bir hale getirdi. Allah şehitlere rahmet, gazilere ise şifa versin." diye konuştu.

TSK VE ÖSO'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Fatma Marden de olayların şiddetinin artmasıyla Bab'tan Türkiye'ye sığındığını belirterek, yaşadıkları yerleri güvenilir hale getiren Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) teşekkür etti.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.