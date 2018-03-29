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liler /PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor

Ülkelerindeki tan kaçarak 'ye sığınan bazı li aileler, ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri /PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 19:57
Suriyeliler YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor

uyruklu Abbas el-Abbas, AA muhabirine, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce 'ye geldiğini söyledi.

"EVİMİ AYARLAYIP AİLEMİ DE ALACAĞIM"

Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini anlatan el-Abbas, "Ailemi Türkiye'de bırakıp Suriye'ye gidiyorum ilk önce evimi ve ortamı ayarlayıp ailemi de yanıma alacağım. Burada kaldığımız sürede bizlerden desteğini esirgemeyen başata olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Suriye'yi bizim için güvenilir bir hale getirdi. Allah şehitlere rahmet, gazilere ise şifa versin." diye konuştu.

TSK VE ÖSO'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Fatma Marden de olayların şiddetinin artmasıyla Bab'tan Türkiye'ye sığındığını belirterek, yaşadıkları yerleri güvenilir hale getiren Tük Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na () teşekkür etti.

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'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

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Suriyeliler YPG/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor
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