Mülteci kampından podyumlara dünyanın top tesettür modeli: Halima Aden

- ABD'ye göç ettikten sonra Miss Minessota Güzellik Yarışması'na katılmanız nasıl oldu? Aileniz destek oldu mu? Yarışma sırasında ve sonrasında neler hissettiniz?



- Yaşadığımız kasabada düzenlenen bir güzellik yarışmasında, ilk Müslüman Yuvaya Dönüş Kraliçesi seçilmek, bana diğer Müslüman kızlara iletişim kapıları açmak için çabalamam gerektiğini hissettirdi. 65 yılı aşkın süredir her ırktan farklı güzellikleri ödüllendirme yarışması olan Miss Universe Organizasyonu'nun bir parçası olmak istedim. Üniversite bursu için para kazanmak ve yeni arkadaşlar edinme şansı bana çok cazip geldi. Hayatımı bu yöne çevirenin benim için uygun olacağını biliyordum. Yarışmanın sloganı "Kendine Güvenen Güzeller" olduğundan, organizatörler mayo yarışması için burkini ve başörtüsü ile katılmamı anlayışla karşıladılar. Onlar için her yarışmacının sahnede kendisini en iyi hissedeceği şekilde yer alması önemliydi. Diğer rakiplerimden aldığım destek inanılmazdı ve pek çok arkadaş edindim. Bir sene sonra ABD Miss Minnesota yarışmasına izleyici olarak katıldım, benden ilham alarak yarışmaya katılan çok sayıda başörtülü genç kızı podyumda görmek beni çok heyecanlandırdı.