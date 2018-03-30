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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Erdoğan, 'de şehit olan sözleşmeli er Tokmak ile 'te şehit olan güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı , Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er ile Siirt'te şehit düşen güvenlik korucularının ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:45
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan, 'de şehit olan sözleşmeli er Tokmak ile 'te şehit olan güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı , Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er ile Siirt'te şehit düşen güvenlik korucularının ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucunda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Tokmak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te yol yapım çalışmasının emniyetini aldıkları sırada uğradıkları saldırı ve sızma girişimi esnasında şehit düşen güvenlik korucuları Sıddık Ertan, Mehmet Eren, Abdullah Yüztaş, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Mehmet Oktay'ın ailelerine de taziye dileklerini iletti.

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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
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