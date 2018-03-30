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Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya PKK/ tepkisi

Fransa'nın terör örgütü kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz."Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir."dedi.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 09:42
Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya PKK/YPG tepkisi

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Son dakika: Türkiye'den Fransa'ya PKK/YPG tepkisi
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