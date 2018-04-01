Şehitten anneye son veda

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Er Sergen Pamukçu'nun annesi Şeliz Pamukçu, oğluyla yaptığı son görüşmeyi SABAH'a anlattı. Oğlunun sanki şehit olacağını biliyormuş gibi konuştuğunu söyleyen Pamukçu, "Anne benim için sakın üzülme. Vatan uğruna canımı vermeye geldim. Kendine iyi bak anne" dediğini anlattı.

'HEPSİ AY YILDIZ İÇİN ANNE'

Afrin'de yürütülen operasyonda şehit olan sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun, hayatını kaybetmeden 1 gün önce şehit olacağını hissetmişçesine annesini arayıp veda ettiği ortaya çıktı. Oğluyla yaptığı o konuşmayı aklından çıkaramadığını söyleyen Şeliz Pamukçu, şehit oğluyla son konuşmasını şöyle anlattı:

"Bütün Mehmetçiklerimiz için dua ettiğim bir zamanda Sergen'im beni aradı. Sanki bana bir şeyler anlatmak istiyor gibiydi. Onu çok özlediğimi söyleyince, 'Anne benim için sakın üzülme. Türkiye'nin huzu ve güvenliği için, vatan uğruna canımı vermeye geldim. Kahramanlığımız dağlara taşlara yazılacak, adımıza ağıtlar yakılacak. Bunların hepsi ay yıldızlı bayrağımız için. Lütfen benim için üzülme. Kendine iyi bak' sözlerini duydum.

'KANI YERDE KALMADI'

Oğlumun sözleri beni çok duygulandırdı. O gece çok ağladım. Sergen'im sanki şehit olacağını hissetmiş gibiydi. Konuşmamızdan sonraki gün acı haberini aldık. Oğlum şehit olurken silah arkadaşının koluna düşmüş. Yüz ifadesi tebessüm eder gibiymiş.

Silah arkadaşları Sergen'imin kanını yerde bırakmadı. Kahraman çocuklarımız Türk bayrağını oraya diktiler. Oğlum, herkes tarafından sevilen yardımsever ve beyefendi bir evlattı. Şehit olduktan sonra silah arkadaşları beni arayarak destek oldu. Sergen gibi bir evlat yetiştirdiğim için gururluyum. Şehitlerimiz ölmez onlar hep yaşarlar. Türkiye Cumhuriyeti de kahraman şehitlerimizle birlikte hep yaşayacak."