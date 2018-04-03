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'tan flaş açıklama: Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz

temel atma töreninde konuşan , "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyeti ile Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 16:58
Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz

için tarihi gün... Türkiye'nin 1955'te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan Akkuyu Santralinin bugün temeli atılıyor. Törende konuşan , "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım değerli misafirler bugün burada 20 milyar dolarlık maliyeti ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan kesintisiz elektrik üreteceğiz. Sağlayacağı verimli enerjinin yanında sanayiden tarıma birçok alanda kazandıracağı nükleer kapasiteyi düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu'da en yüksek güvenlik standartlarına sahip reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacağız ve yüzde 80'i Türk çalışan olacak. Nükleer enerjide yabancı ortaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar yerli kapasitemizin gelişmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar... "Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"

Sağlayacağı verimli enerjinin yanında sanayiden tarıma birçok alanda kazandıracağı nükleer kapasiteyi düşününce Türkiye için önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu'da en yüksek güvenlik standartlarına sahip reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünyayla rekabet edebilir kapasiteye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu rüyanın gerçeğe dönüşmesinde sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Sizin liderliğiniz olmasaydı bu proje bir hayal ve hedef olarak kalacaktı. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in gösterdikleri güçlü liderlik ve projeye sundukları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu güçlü işbirliği ortak bir gelecek için atacağımız adımlara önemli bir referans olacaktır. Emeği geçen tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne emek vermiş tüm siyasetçi bürokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyorum. Hayırlı olsun.

Son Dakika: Rusya lideri Putin Ankara'da
Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

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Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz
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