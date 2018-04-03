Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreninde konuştu

BİRÇOK STRATEJİK PROJEYİ DE HAYATA GEÇİRİYORUZ

Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali bunlardan bazılarıdır.

Kıymetli dostlar,

Türkiye olarak 2003-2017 yılları arasında ortalama 5.8 büyüdük. 2017 oranında yüzde 7.4 oranında büyüme başarısı sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.

Enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Sürdürülebilir enerjiye sahip olacağımız bir gelecek için, nükleer enerji planlarımız arasında önemli yer tutuyor.

2023 yılında devreye alınması ile Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'U KARŞILANACAK

2023 yılında devreye alınması ile Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Akkuyu tüm üniteleri ile devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.

Türkiye'nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus makamları ile çok yakın mesaimiz oldu.

Sayın başbakanımıza, TBMM başkan ve vekillerine de bu süreçte verdikleri destek için hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza da tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle temelini atacağımız bu tesisin inşasını en kısa zamanda sonuçlandırılmasını, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

Erdoğan ve Putin Akkuyu'nun temelini attı