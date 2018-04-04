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Nükleer güç için dev adım

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan butona basmasını istedi. Elvan’ın butona basmasıyla ve hükümetleri arasında 2010’da imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin’deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı. Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Rus heyetinden de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere birçok bakan ve enerji sektöründen temsilciler hazır bulundu. Temel atma töreninde konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Aleksey Liahçev, 350’den fazla Türk şirketinin projenin gerçekleşmesinde yer almaya hazır olduğunu söyledi. Yönetici Direktörü Konstantin Rijak ise “Sadece aynı coğrafyayı paylaşmıyoruz yan yana, omuz omuza çalışan iki komşuyuz. Geleceğimiz parlak” dedi.

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018
Nükleer güç için dev adım
Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı video konferans aracılığıyla Mersin'deki projesinin temelini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden attı. Putin için Külliye' de yapılan resmi karşılama töreninin ardından iki lider Akkuyu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINI TAÇLANDIRACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada "İlk reaktörün 2023'te devreye girmesiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023'te devreye alınmasıyla de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. 2023'te en büyük 10 ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini değerli dostum Putin'le birlikte atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

'ÇEVRE DOSTU VE GÜVENLİ'
Rusya Devlet Başkanı Putin ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin birinci enerji bloğunun inşaatına başlanmasını tebrik ederek, "Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemlidir. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralinin inşaasına başlamıyoruz, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Türkiye ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke. Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak. Güvenlik standartları en yüksek seviyede olacak ve projemiz çevre dostu olacak. Santralin devreye girmesiyle Türkiye'nin bilim ve teknoloji potansiyeli yükselecek. Türk tüketicilere temiz ve ekonomik elektrik sağlanacak. Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümünde bunu yapacağız. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Rus- Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir" dedi.

Projenin inşaat aşamasında bin 700 Rus personel, 6 bin 200 Türk personel çalışacak. İnşaat, üretim, montaj işleri dahil toplam 12 bin personelin çalışması bekleniyor. 4 üniteden oluşacak santralde ünite başına toplamda 80 bin parça ve ekipman kullanılacak. Projeye dahil olan yerli ve yabancı toplam şirket sayısı 80'i bulacak. Ekipman tedarikçisi sayısının ise 200 olacağı ifade ediliyor. İnşaat çalışmalarında dökülecek beton miktarı 1 metre yükseklik ve 1 metre genişlikte Türkiye'yi doğu-batı arası gidip gelebiliyor. 477 bin ton çelik kullanılacak. Kullanılacak demir uç uca eklenirse dünyanın çevresini 19 kere dolaşabiliyor. Çalışmaların yapılacağı toplam kapalı alan hacmi 2 milyon metreküp (7 bin 100 konuta eşdeğer kapalı alan) 1 milyon 763 bin metrekarelik özel boya kaplaması, 840 kilometre boru bağlantısı yapılacak. 482 bin ton çimento, 7 bin 411 kilometre kablo kullanılacak. 2083'e kadar 2.1 milyon GWH'lik elektirik üretilecek. Barış ŞİMŞEK/ANKARA
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