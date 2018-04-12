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Yıldırım 'nde konuşuyor

ve Binali Yıldırım Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek 'ne katıldı. Başkan Yıldırım açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:59
Başbakan Yıldırım Başkentray Açılış Töreni'nde konuşuyor

ıldırım, "20 ayda bu projeyi tamamladık. Bürokrasinin tipik örneğini gördük. 2012'de ihalesi yapıldı. Mahkemesi 36 ay sürdü. Bitimi 20 ay sürdü. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin daha duyarlı olması lazım. Millet ve kamu menfaati gözetilmeli. Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Burdan sincana kadar gittiğinizde ya alttan, ya üstten geçeceksiniz. Raydan geçmeyeceksiniz. İnsan hayatına verdiğimiz önemin göstergesi. Biz bunları insanı yücelt ki devlet yaşasın inancıyla yapıyoruz."

"Hizmetler saymakla bitmiyor. Heyecanla mızı bekliyorsunuz. Sözlerimi burada noktalıyorum. Güle güle seyahat etmenizi diliyorum. Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Yüklenici firma Kolin İnşaat'a da teşekkür ediyorum. Mucize sürede bitirdiler. Miraç Kandili'nizi de şimdiden tebrik ediyorum. "dedi.

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Başbakan Yıldırım Başkentray Açılış Töreni'nde konuşuyor
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