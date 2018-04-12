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Cezayir ile görüşüyor

, Cezayir’deki askeri nakliye uçağının düşmesi hadisesiyle ilgili Cezayir Ahmed Uyahya ile telefonda görüştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Başbakanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme, 'ın Beştepe'de Başbakan 'ı kabulü sırasında gerçekleşti. Erdoğan, elim kazada 250'yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Cezayir halkına başsağlığı diledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya da taziye dileklerinin iletilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de ilan edilen 3 günlük yas çerçevesinde 'nin Cezayir Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının da yarıya indirildiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybeden Cezayirlilere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve metanet diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Başbakanı ile görüşüyor
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