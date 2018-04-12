Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunud. Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Dışişleri'nden flaş Doğu Guta açıklaması

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmelerin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiği ve Rusya ile ABD arasındaki krizin de ele alındığı belirtildi. Bunun yanında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde hassasiyet yaratan konuların da ele alındığı belirtildi.

"KAÇIRILMIŞ BİR FIRSAT"

Aynı zamanda Aksoy, "BMGK'da bizim de içinde olduğumuz ABD tasarısının veto edilmesi, söz konusu kimyasal saldırının olup olmadığı araştırılması yönünde kaçırılmış bir fırsat olduğunu" belirtti.