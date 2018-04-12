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'nden flaş açıklaması

Erdoğan ile 'ın görüşmesi sonrası 'nden önemli açıklamalar yapıldı. Dışişleri Sözcüsü Aksoy, "'da bizim de içinde olduğumuz ABD tasarısının veto edilmesi, söz konusu kimyasal saldırının olup olmadığı araştırılması yönünde kaçırılmış bir fırsat olduğunu" belirtti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:46
Dışişleri'nden flaş Doğu Guta açıklaması

Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün ve arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunud. Aksoy, "ABD 'ye saldırırsa bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Dışişleri'nden flaş Doğu Guta açıklaması

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmelerin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiği ve ile ABD arasındaki krizin de ele alındığı belirtildi. Bunun yanında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde hassasiyet yaratan konuların da ele alındığı belirtildi.

"KAÇIRILMIŞ BİR FIRSAT"

Aynı zamanda Aksoy, "'da bizim de içinde olduğumuz ABD tasarısının veto edilmesi, söz konusu kimyasal saldırının olup olmadığı araştırılması yönünde kaçırılmış bir fırsat olduğunu" belirtti.

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Dışişleri'nden flaş Doğu Guta açıklaması
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