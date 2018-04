Tiyatroyu bırakın maskelerinizi indirin

PYD'YE

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Başkentray'ın açılış töreninde Suriye 'deki son gelişmelerle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Bin yıldır insanlığın kadim tarihi boyunca hep cazibe merkezi olmuş bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Türk milleti olarak bin yıldır bu bedeli hep ödedik bugün de ödüyoruz. Suriye ve Irak'ta yaşanan hadiseler sebebiyle üstlendiğimiz yükler, aldığımız riskler bir bedel ödemedir.Suriye'deki gelişmeler ülkemiz ve bölgemizle birlikte tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. Suriye'deki rejim 1 milyona yakın insanın ölümüne yol açmış olması sebebiyle bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir.Suriye krizi Dera'da rejimin hışmına uğrayan çocuklarına sahip çıkan ailelere yapılan saldırıyla başlamıştı. İnşallah Duma'da kimyasal saldırıyla katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz mahşeri vicdan, bu krizi sona erdirecektir. Dün akşam Sayın Trump'la görüştüm, bugün Sayın Putin'le görüşmem var. Birlikte bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım.Sınırlarımız boyunca ne DEAŞ'lı ne PYD'li ne de bir başka ismi altında tek bir teröristin bile varlığını kendimize yönelik tehdit olarak görüyor, gereğini yapmayı da bekamızın bir şartı olarak kabul ediyoruz. Biz artık Suriye'de ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını, yüzlerde maskelerin indirilmesini, herkesin gerçek niyeti ve çehresiyle sahada kendisini göstermesini istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Kimsenin Akdeniz'i ve Suriye topraklarını siyasi ve askeri güç mücadelelerinin ateşinde yakmaya hakkı yoktur.Kimyasal ve konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşlarına saldıran rejimi korumak ne kadar yanlışsa aynı şekilde terör örgütleri üzerinden Suriye'yi bölmeye çalışmak da o kadar yanlıştır. Biz bunların hepsine de karşıyız. Ne Amerika ile olan müttefikliğimizden ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kadar geniş bir alanda kurduğumuz stratejik ilişkilerimizden ne de İran ile bölge sorunlarının çözümünde birlikte çalışmaktan vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bizim Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle kurduğumuz ilişkiler Batı ile olan ilişkilerimizin alternatifi değil tam tersine tamamlayıcısıdır. Ama bu durum her iki tarafın da başka alanlardaki yanlışlarını ifade etmemize engel değildir. Katil Esad rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD terör örgütünü destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Biz her iki yanlışla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.Suriye'de bulunduğu yere huzur, güven ve refah getiren tek ülke biziz, Türkiye'dir. Bizim dışımızda Suriye sahasında etkili olan güçlerin bulunduğu her yerde zulüm, huzursuzluk, yıkım vardır. Türkiye'nin teröristlerden temizleyerek kontrol altına aldığı şehirlerin görüntüleriyle diğer güçlerin operasyonlarının ardından ortaya çıkan görüntüleri gördünüz değil mi? Nasıl oraları ne hale getirdiler gördünüz. Suriye'yi yıkmak için gelenlere karşı Suriye halkının yanında yer almak tarihi ve insani bir görevimizdir. Bu görevimizi imkan bulduğumuz her yerde ve her durumda yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Suriye'ye hem gönüller yapmaya hem şehirleri imar etmeye gittik. Bunu başarana kadar da orada kalacağız.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de askeri nakliye uçağının düşmesi hadisesiyle ilgili olarak Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabulü sırasında gerçekleşti. Erdoğan, elim kazada 250'yi aşkın Cezayirlinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Cezayir halkına başsağlığı diledi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya da taziye dileklerinin iletilmesini isteyen Erdoğan, Cezayir'de ilan edilen 3 günlük yas çerçevesinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağının da yarıya indirildiğine dikkati çekti. Erdoğan, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve metanet diledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. ANKARA