Haberler Gündem Haberleri Tiyatroyu bırakın maskelerinizi indirin

Tiyatroyu bırakın maskelerinizi indirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin gerçek niyeti ve çehresiyle sahada kendisini göstermesini istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya” dedi