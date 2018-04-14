Pentagon'dan flaş "yeni saldırı" açıklaması

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle sabah saatlerinde yaptığı saldırının ardından Pentagon'dan sürpriz bir açıklama geldi. ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Kenneth Mckenze ve Pentagon sözcüsü Dana White'ın birlikte yaptığı basın toplantısında, yeni saldırının sinyalleri verildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu" dedi.

Pentagon'dan açıklama "Suriye'deki tüm hedefleri başarıyla vurduk"

ABD'nin Genel Kurmay Başkanlığı olan Pentagon'dan yapılan son dakika açıklamasında, Suriye'de kullanılan kimyasal silah ile ilgili kanıtlarına çok güvendikleri bildirildi.

"AÇIK BİR MESAJ VERDİK"

Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad'a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır" diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa'nın yanlarında olduğunu hatırlattı.

Bakanlık sözcüleri dün gece 3 farklı hedefteki 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, başarı ile vurulduğunu onayladı. ABD'nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.