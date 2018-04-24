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toplantısı başladı

Son dakika gelişmesi... Merkez Karar ve , ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:41

Merkez Karar ve (), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantıda, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel lerine ilişkin sürecin ele alınması planlanıyor.

Bu kapsamda miting programları ve milletvekili aday adaylarına yönelik temayül yoklamalarının görüşülmesi beklenen toplantıda, 6 Mayıs'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı partinin seçim manifestosunun da değerlendirileceği öğrenildi.

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AK Parti MKYK toplantısı başladı
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