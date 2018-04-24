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Kılıçdaroğlu "İhanet" diye nitelediği adımı attı!

, İP ve Meral Akşener'e koltuk değneği oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir emriyle 15 CHP'li milletvekili birden İP'e geçti. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi 2016 yılında bir televizyon programında yaptığı konuşmayı akıllara getirdi. KK, orada yaptığı konuşmada "Başka bir partiye kendi vekilini transfer etmek seçmene ve partiye ihanettir,karaktersizliktir" demişti. Bu sözler 'Dün böyle söylerken, bu sırada ne oldu da Kılıçdaroğlu, şimdi 15 milletvekilini birden başka partiye transfer etti' sorusunu düşündürdü.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 13:30
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye 15 miletvekili transferi yapılarak, İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi amaçlandı. Partisinden 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce aslında bunun tam aksini savunuyordu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Başka bir partiye kendi vekilini transfer etmek seçmene ve partiye ihanettir.' dediği ortaya çıktı.

"PARTİSİNE VE SEÇMENİNE İHANET EDEN MİLLETVEKİLLERİ.."

23 Nisan 2016'da, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan adlı programa konuk olan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 milletvekilinin MHP'den 'ye transfer edileceğini iddia ederek "Bu karakterde, kendi partisine ve seçmenine ihanet eden bir milletvekili grubunun çıkacağını zannetmiyorum" demişti.

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Kılıçdaroğlu "İhanet" diye nitelediği adımı attı!
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