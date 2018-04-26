O davada karar açıklandı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50'si tutuklu 131 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



Şehit Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk

18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 53 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.Heyet, duruşmadaki iyi hal ve tutumlarını dikkate aldığı 35 sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna yardım eden 3 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, 69 sanığın beraatine karar verdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 4 sanığın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, başka davalarda "anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 2 sanığa "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.