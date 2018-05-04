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'nün 100 bin imzası kime gidecek?

bugün yayınlanan “Akşener ve ’nün seçmen ayağı” başlıklı yazısında lideri Bahçeli’nin açıklamalarından yola çıkarak FETÖ’nün 100 bin imza ile siyasete müdahalesini yazdı. “Akşener'in çevresinde başından beri FETÖ'cülerin kümelendiği biliniyordu” diyen Mahmut Övür’ün yazısı şu sözlerle sona eriyor: “Doğrusu siyasi yolculuğa çıkışında FETÖ'den alınan seçmen desteğinin şimdi toplanacak 100 bin imza işine yansımayacağını kim söyleyebilir? “

Giriş Tarihi: 4.5.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 09:44
FETÖ'nün 100 bin imzası kime gidecek?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

"100 BİN İMZA İÇİNDE ACABA FETÖ'CÜLER OLACAK MI?"

Hatta "FETÖ"cü polisler için "İktidara gelirsem hepsini bırakacağım" sözleri de ona aitti.Sonra kanlı darbe ve işgal girişimi geldi ve Akşener derin bir sessizliğe gömüldü. Aslında Bahçeli'nin bugün seslendirdiği "100 bin imza içinde acaba FETÖ'cüler olacak mı?" sorusunu haklı kılan başka işaretler de var. Akşener ilk şehir gezilerine çıktığında onu karşılayanlar arasında hatırı sayılır oranda 'cü olduğu hep söylendi. Mesela Akşener'in, 15 Temmuz öncesi gezisi... Orada kendisini karşılayanlar arasında Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer ve işadamı Abdullah Yağcı'nın olduğu iddiası üzerinde kimse durmadı. Oysa bu iki isim 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı.

FETÖ'DEN ALINAN SEÇMEN DESTEĞİ

Bunların Akşener'i karşılayıp uğurladıkları hatta finans desteği verdikleri iddiası herhalde araştırılacak. Doğrusu siyasi yolculuğa çıkışında FETÖ'den alınan seçmen desteğinin şimdi toplanacak 100 bin imza işine yansımayacağını kim söyleyebilir? Merakla izleyeceğiz.

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