"Manifesto’yu Amerikalılar mı yazdırdı!"

İŞTE AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mesela, Muharrem İnce'ye göre PKK öncelikli konular arasında değil. Hemen dibimizde ABD eliyle oluşturulmaya çalışılan terör devleti, derdi değil Muharrem İnce'nin.. ABD'nin 5 bin tır 2 bin uçakla PKK'ya silah yollaması Muharrem İnce için, kayda değer bir sorun değil. O silahlarla polislerimiz, askerlerimiz, doktorlarımız, öğretmenlerimiz şehit edilmiş, umrunda değil İnce'nin.. Nasıl Cumhurbaşkanı adayısın sen ki, burnumuzun dibinde bize savaş ilan etmiş olan ABD'ye tek kelime laf etmiyorsun..

Peki FETÖ nerede bu manifestoda?.. Tepemize bombalar yağdıran, köprüde çocuklarımız katleden aşağılık FETÖ terör örgütü ile mücadele yok mu Muharrem İnce'nin ajandasında.. Yoksa kendisini arayan Amerikalılar değil de, doğrudan FETÖ müydü?.. ABD'nin direktiflerini İnce'ye FETÖ mü iletiyor yoksa?.. Nerede FETÖ ile mücadele gündemi?..

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