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"Manifesto’yu Amerikalılar mı yazdırdı!"

Aktuel yazarı bugünkü yazısında ’nin bisikletle kamuoyuna açıkladığı seçim manifestosunu yorumladı. “İçinde ve ile mücadele neden yok” diyen Ersoy Dede şu sorunun ısrarla altını çiziyor “Manifestoyu ’liler mi yazdırdı”

Giriş Tarihi: 20.5.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 11:50
Manifesto’yu Amerikalılar mı yazdırdı!

İŞTE AKTUEL YAZARI ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Mesela, 'ye göre öncelikli konular arasında değil. Hemen dibimizde eliyle oluşturulmaya çalışılan terör devleti, derdi değil Muharrem İnce'nin.. ABD'nin 5 bin tır 2 bin uçakla PKK'ya silah yollaması Muharrem İnce için, kayda değer bir sorun değil. O silahlarla polislerimiz, askerlerimiz, doktorlarımız, öğretmenlerimiz şehit edilmiş, umrunda değil İnce'nin.. Nasıl adayısın sen ki, burnumuzun dibinde bize savaş ilan etmiş olan ABD'ye tek kelime laf etmiyorsun..

Peki nerede bu manifestoda?.. Tepemize bombalar yağdıran, köprüde çocuklarımız katleden aşağılık FETÖ terör örgütü ile mücadele yok mu Muharrem İnce'nin ajandasında.. Yoksa kendisini arayan Amerikalılar değil de, doğrudan FETÖ müydü?.. ABD'nin direktiflerini İnce'ye FETÖ mü iletiyor yoksa?.. Nerede FETÖ ile mücadele gündemi?..

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