Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türkler için müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Muhterem Devlet Başkanlığı konseyi başkanı aziz kardeşim Bakir İzzetbegoviç, Avrupa'da yaşayan aziz kardeşlerim, sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlere 81 vilayetimizin 81 milyon vatandaşımızın selamlarını getirdim, Sevginiz, coşkunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"BİZ BOSNA'YI HİÇ AYRI DÜŞÜNMEDİK"

"Biz hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmedik. Bu yola devam ettik ve devam edeceğiz, Savaştan sonra Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için gurbetçi olarak yollara düştük. O günlerin üzerinden 65 yıl geçti. Bu kıtada yaşayan kardeşlerimize gurbetçi değil Avrupalı diyoruz. Dün acı vatan olan Avrupa bugün artık yeni yurt haline geldi. 1000 yıl önce orta asya'dan gelip Anadolu'yu kendine yurt edinen atalarımız bununla kalmamışlardır. Bir ayağıyla orada, bir ayağıyla Avrupa'da olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz Bosna'yı hiç ayrı düşünmedik"

"SİZLER AVRUPALI TÜRKLERSİNİZ"

"Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Ders kitaplarında, binlerce yıllık Uygarlığı anlattır, ama aradaki 1000 yıllık dönem neredeyse yok sayıldı. Osmanlı ve Selçuklu dersleri bizlere afaki bir şekilde anlatılırdı. Ama biz bu anlayışı yıktık. Milletimizi yeniden geçmişiyle kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Üzerinden önemle durduğumuz konulardan biri de sizler yani, Avrupalı Türklersiniz. Yaşadığınız yerin mutlaka vatandaşlığını alın. Veriyorlarsa alın, sakın almam demeyin. Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde, kaybolursunuz."

"BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 41'E YÜKSELDİ"

"19 yıl önce dünya genelinde 12 büyükelçiliğimiz vardı, hamdolsun şimdi bu sayı 41'e yükseldi. Girmediğimiz ülke kalmadı. Bizler askerlikten, tapuya, birçok işlemi kolaylaştırdık. Öğreniminin yurtdışında yapan evlatlarımızdan 4 bini ülkemizde eğitim öğretim görüyor. Düzenlediğimiz programlarla yurtdışındaki öğrenim gören gençlerimizi ülkemizde ağırladık."

AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE MÜJDE "Yurtdışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz. Döviz ile askerliği 6 bin avro'dan bin avro'ya düşürmekle kalmadık. Yaş ile ilgili olan problemleri de çözüyoruz. Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz. Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa'daki türk basınına destek olacağız. TRT Türk yeniden yapılandırılarak daha iyi yayın yapılacak, yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın Türkiye'de yarı zamanlı olarak çalışabilmesini sağlayacak adımları atacağız. Seçimden sonra bu konuda adım atacağız"

"BU ALÇAKLARIN BİZİM HANIMEFENDİ KARDEŞLERİMİZE BİLE GÜCÜ YETMEZ"

"Bugün kimi ülkeler, bizlere karşı tavır takınıyorsa, bu bizim oradaki vatandaşlarımızın dağınıklığındandır. Bizleri bölüyorlar, birbirimizi düşürüyorlar. Avrupa'ya gittiğimizde bir tarafta Türk bayrağı bir tarafta örgüt paçavralarıyla karşılaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez"

Geçen hafta Chatcam House'da konuşurken bir Karadenizli bacı elinde Türk bayrağı, PKK'lı teröristler onun elinden bayrağı almaya yeltendiler. Ama benim bacım, nene hatun, Şerife Bacı o alçağa, o namussuza o bayrağı kaptırmadı. Bu alçakların bizim hanımefendi kardeşlerimize bile gücü yetmez. Bırakın erkekleri"

"SİZLERDEN RİCAM YAŞADIĞINIZ ÜLKELERDE AKTİF SİYASET YAPMANIZDIR"

"Avrupa'da ülkemize en büyük husumeti Türk kökenlilerin göstermesi, oyunun büyüklüğünün göstergesidir. Sizlerden ricam yaşadığınız ülkelerde, aktif şekilde rol almanızdır. Oralarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Peygamber Efendi'mizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü alarak birbirimizle bütünleşeceğiz."

"GELECEK 1 ASRIN TERCİHİNİ YAPACAĞIZ"

"Çanakkale'de biz Boşnak kardeşlerimizle, bir olduk. Düşmanı alt ettik. Kardeşlerim 24 Haziran'da önemli bir seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizin gelecek 1 asırını belirleyeceğiz. AK Parti olarak geçmiş 16 yılda yaptıklarının şahitlerisiniz. Sizler bizleri dışarıdan daha iyi analiz edebilme şansına sahipsiniz. Bizler içinde olduğumuz durumların bazen farkına varamıyoruz. Bazı Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'de ne olup, bittiğini bilmese de ben sizlere onları adres gösteriyorum. Ülkemizde diğer cumhurbaşkanı adayları denizdeki balıklar gibi, onları ancak denizden çıkarttğın zaman denizin kıymetini bilirler"

"İKİNCİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİ VERİLİYOR"

"Şahsımıza yönelik gibni gözüken ama aslında, ülkemize yönelik, istiklalimize yönelik diz çöktürmeye çalışanlar oldu, ama milletimizin dik duruşuyla onlar avuçlarını yaladılar. Türkiye bu dönemdeki mücadelesiyle 2. bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

"SON TERÖRİSTİ İMHA EDENE KADAR BİZE DURMAK YOK"

"Önce darbecileri, sonra onların gizli, açık destekçilerini durdurduk. Fırat Kakanı'yla, Zeytin Dalı'yla terör koridordunu deldik geçtik. İnşallah yakında yeni kazanımlarla açtığımız bu yolda ilerleyeceğiz. Son teröristi temizleyene kadar bize durmak yok bu da böyle biline"

"YERLİ VE MİLLİ OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR"

"Biz 16 yılda olduğu gibi bugünde milletimizle birlikte yürüyoruz. Bu yolculuğu yerli ve milli olan herkesle sürdürüyoruz. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nı kurduk. Büyük Birlik Partisi de bize katıldı. Yerli ve milli olan herkese kapımız açıktır. Bizler diğer seçimlerde açık ara farkla destek oldunuz. Yine sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yine size soruyorum, Avrupa'nın her yerinden duyulsun; Türkiye'ye yönelik kurulan şer odaklarına inat bizimle yürümeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizleri rekor bir oyla desteklemeye var mısınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini gerçekleştirmeye, istiklalinize ve istikbalinize korumaya var mısınız? Şer odaklarına Osmanlı tokadını vurmaya var mısınız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha UETD'nin olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Gittiğiniz her yerdeki kardeşlerinize selamlarımı iletmenizi rica ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.