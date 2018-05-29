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Erdoğan ve Putin görüştü

ile Federasyonu Devlet Başkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ’nin yanı sıra başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. İki lider, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret etti. Suriye’nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirten iki lider, Nükleer Santral Projesi’nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade etti.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

, Federasyonu Devlet Başkanı ile telefonla görüştü.

SURİYE VE EKONOMİK İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, 'nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret eden iki lider, sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejim ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine de vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG ve söz konusu terör örgütünün güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğine dikkati çektiği telefon görüşmesinde, iki lider, Suriye'nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

"AKKUYU VE TÜRKAKIM..."

Görüşmede, Nükleer Santral Projesi'nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, giderek daha da gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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