İşler ‘iyi’ gitmiyor

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine katılacak İyi Parti'de (İP) işler hiç de iyi gitmiyor. İP'te yaprak dökümü hızlandı. Aday listesinin açıklanmasının ardından istifaların önü bir türlü kesilmiyor. Bazıları partiden, bazı partililerse görevlerinden istifa ediyor.

İstifalar arasında dikkat çeken isimler de yer aldı. İlk istifa, sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Kocaeli İl Başkanı işadamı Haluk Ulusoy'dan geldi. Ulusoy'un ardından partinin Kurucular Kurulu'nda yer alan eski milletvekili Cevher Cevheri de istifa ettiğini duyurdu.



(Hasan Sümer - Haluk Ulusoy)

ŞEHİTLER YOK SAYILIYOR

Partiden istifa sebepleri arasında en çarpıcı açıklamayı ise İP Bağcılar İlçe Başkanı Yardımcısı Hasan Sümer yaptı: "Milliyetçi duygularım ve vatan sevgim ile dahil olduğum İyi Parti çatısı altından son günlerde onaylamadığım girişimlerin, bende yarattığı huzursuzluk ve milliyetçi fikirlerime ters olması nedeniyle ayrılmaya karar verdim. Vatan ve millet sevgimiz ile çıktığımız yolda yanımıza katılanların masumiyetimize zarar verdiğine inanmaktayım. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak hiç düşünmeden şehadet şerbeti içenleri hiçe sayan, adeta 249 şehidimizi görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Sahip olduğum prensipler, 'zafere giden her yol mübahtır' inancıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Tüm bu nedenlerle İyi partideki görevimden ayrılma zarureti doğmuştur."

'HAYIR GELMEZ' DEYİP BIRAKTI

İP kurucularından Ruhat Mengi de istifa ettiğini açıkladı. Bu kararı milletvekili aday listeleri açıklanmadan önce verdiğini belirten Mengi, "Şeffaflık dediğin şey siyasete gelmemişse ondan hayır gelmez. (..) Oy verirken dikkat. Adayınız veya seçtiğiniz parti acaba dışarıdan göründüğü gibi mi? Yoksa sizi kendi çıkarına alet etmek için rol mü yapıyor (..) Yanılmak çok kolay ve karşınızdaki siyasetçilerin çoğu 'uzman', unutmayın!" dedi. İP Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel de İzmir milletvekili adaylığı ve görevinden istifa edenler arasında yer aldı.

YALANLARI GÖRMEMİŞİZ

Uzun yıllar MHP'de siyaset yapan, İP'in kuruluşunda bulunup il başkanlığını üstlenen, Uşak 2. sıra milletvekili adayı Ali Kurt ise şu açıklamayı yaparak istifa etti: "(..)ilk ve yetkili ağzın söylediği koca koca yalanları, vefasızlıkları, rol yapıp oynamaları, riyakarlıkları ve hamaset nutukları atanları görememişiz. (..) Amacımıza ulaşamayacağımızı birçok yol arkadaşım gibi ben de öğrendim ve gördüm. Adaylıktan çekiliyorum ve partiden istifa ediyorum." Daha önce de Uşak il yönetiminden 17, merkez ilçeden de 4 kişi istifa etmişti.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Yenişafak'ın haberine göre; Partiden topluca istifalar da gerçekleşti. Manisa'nın Salihli ilçesinde 7'si ilçe başkan yardımcısı olmak üzere 34 partili istifa etti. İstifa edenler adına konuşan Ali Osman Karabulut, parti içi demokrasi ve disiplinin kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğini söyledi. Partide tek tek istifalar da sürüyor. İP Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ile Trabzon İl Başkanı Hasan Saka da istifa edenler arasında. Ayrıca Niğde 2'nci sıra Milletvekili Adayı Naim Osman Erem de milletvekili adaylığından çekildi.

İYİ PARTİ'YE YSK ŞOKU

Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği geçici aday listeleri üzerindeki incelemeler sürüyor. İyi Parti (İP) YSK'dan gelen haberle şok oldu. YSK incelemesiyle; kamu görevlilerinin 26 Nisan 2018 mesai bitimine kadar istifa etmesine yönelik karara uymadığı belirlenen İP Edirne 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı düşürüldü.