24 Haziran seçim
lerine artık 2 haftadan az bir süre kaldı. Tarihi seçime hazırlanan Türkiye, bir yandan sınırötesi operasyonlarla sınır güvenliğini korumaya çalışırken diğer yandan ekonomik görünümlü siyasi operasyonlardan en az hasarla çıkmaya çalışıyor. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için anlamını, AK Parti
'nin seçim sonuçları ile ilgili öngörülerini ve seçim sonrasında yaşanacak gelişmeleri Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
'a sorduk. AK Parti olarak 24 Haziran seçimleri ile beklentiniz nedir?
Seçim ikinci tura kalmaz. Ben siyasal tecrübesi biri olarak arazide gördüklerimden, milletimizin yaklaşımından çıkardığım sonucu söylüyorum. SANKİ YIKIM EKİBİ Oy oranı konusunda bir tahmininiz var mı?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu bellidir. İkinci tura kalacağına ihtimal vermiyorum. Referandumda 'Evet' diyenler şu anda bu sistemin hayata geçirilmesi için de 'Evet' diyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız'a oy verecekler. Referandumda "Hayır" verenlerden bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy çıkacağını düşünüyor musunuz?
Geçmişte hem MHP'den, hem AK Parti'den hem de diğer partilerden 'Hayır'a veren oldu. Ama onlar sisteme karşı olduğu için veya başka gerekçelerle 'Hayır' oyu verdi. Ama artık liderleri cumhurbaşkanı adayı. İlave bir artı olacaktır. Muharrem İnce hızlı bir giriş yaptı ama son günlerde gafları ve yalanlanan sözleri ile anılmaya başlandı?
Sayın İnce dersine iyi çalışmamış. Örneğin, FETÖ'nün iadesiyle ilgili Amerika'dan telefon geldiğini söylüyor, Amerikalı'yı açıklamıyor. 'Ortaöğretimi bedava yapacağız' diyor. Eğitim zaten bedava. Üniversitede harçları kaldırdık. Kitapları veriyoruz. Ama adamın haberi yok. 'Projeleri, yerli otomobili, Kanal İstanbul
'u, nükleer enerjiyi durduracağım' diyor. Sanki yıkım ekibi. Yıkmak için değil yapmak bir şeyler söylememiz lazım. Bunlar yıkmayı ve durdurmayı vaadediyorlar. HESABINI SANDIKTA SORARLAR CHP'yle ittifak yapan ve HDP'ye göz kırpan Saadet Partisi sizin için hayal kırıklığı oldu mu?
Benim için Saadet Partisi
'nin yönetiminin bu tutumu hayal kırıklığı olmadı işin doğrusu. Ancak hayal kırıklığının Saadet'e gönül veren kardeşlerimizde olduğunu gördüm. Samimi Saadetçiler'in hepsi eminim ki bunun hesabını sandıkta soracaktır. Selahattin Demirtaş üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yürütülüyor, muhalefet adayları da bu koroya katıldı.
Bu bir siyasal mühendislik propagandası. Bir mağduriyet yaratarak Kürt kardeşlerimizin, AK Parti'ye oy vermesini engellemeye çalışıyorlar. Suç varsa, bu suçu işleyen cumhurbaşkanı adayı oldu, milletvekili adayı oldu diye adli süreçlerin ortadan kaldırılması diye bir kural yok. Kanun önünde herkes eşittir. Bu siyasi mühendislik siyaset alanında netice vermez. Eğer verseydi bugün AK Parti olmazdı. Kandil operasyonu seçim öncesi muhalefet tarafından polemik konusu yapılmaya çalışılıyor.
Seçim var diye terörle mücadeleyi askıya almamızı kimse bizden beklemesin. Teröre vurdukça sesin yükseldiği yer CHP
oluyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Terörle mücadele CHP'yi ne için rahatsız eder? SEÇİM SİSTEMİ HİLEYE İZİN VERMEZ Muhalefetin seçim güvenliği konusunda bazı eleştirileri var. Türkiye'de seçim güvenliği ile ilgili bir sorun var mı?
Türkiye'de seçimler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra güvenli seçimlerdir. 'Sandık güvenliği yok' diyenler esasında seçimden sonra yenilgilerine mazeret üretenlerdir. Türkiye'deki seçim sistemi, hileye izin vermez. Doğu ve G.Doğu'da sandıkların taşınması da çok tartışıldı...
PKK terör örgütü ülkemizin belirli bölgesinde seçmen iradesini etkilemek için tehdit ediyor. Güvenlik güçlerinin seçmenleri çağırması, bu tehdidi yapanların oradan uzaklaştırması seçim güvenliği için yapılmış bir uygulamadır. Bırakalım da PKK'lı teröristler vatandaşın oyunu hukuk dışı yöntemlerle kullandırtsın mı? Bizim yaptığımız vatandaşın oyunun zayi olmasını önlemektir.
"AK PARTİ MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ALACAKTIR"
"Şimdi
başladılar, 'Efendim cumhurbaşkanlığında tamam ayrı olsun da parlamento da ayrı olsun' diyorlar. Bu ne demek? 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçimi kazanacak. Hiç olmazsa biz parlamentoda bir çoğunluk sağlayalım' hesabı yapıyorlar. Bu mümkün değil. Biz diyoruz ki, 'Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye.' AK Parti salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili çıkaracaktır." 'BU MİLLET ONLARA BAYRAM YAPTIRMAZ'
"Bu
seçim sadece Türkiye'de partilerin yarıştığı bir seçim değil. Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Amerika'sı hepsi yakından takip ediyor. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim bunun doğurduğu güven ortamından rahatsız olanlar var. Bunlar Tel Aviv'dir, Paris'tir, Berlin'dir, Viyana'dır. AK Parti tökezlese pek çok başkentte bayram yapılacağını görüyoruz. Ama onlara bu millet bayram yaptırmayacak."