Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Samsun mitinginde halka hitap etti. Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

"BUNLARDA ASLA UMUT YOKTUR"

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor."

"24 HAZİRAN SONRASI DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."