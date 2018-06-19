Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir

Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir

Genel Başkanı Bahçeli, "Allah'ın izniyle 'da 13. ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 17:51
Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir

Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin mitinginde halka hitap etti. Bahçeli, seçimlerine ilişkin, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da 13. ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

"BUNLARDA ASLA UMUT YOKTUR"

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

", İP, , , FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur, gelecek yoktur, asla umut yoktur. Biz Cumhur İttifakı diyoruz, yıkım koalisyonu Cumhuriyet'in altını dinamitlemekle uğraşıyor."

"24 HAZİRAN SONRASI DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

"Menbiç'teki duruşumuz, Afrin'deki cesaretimiz, El-Bab'taki tavrımız, Kandil'deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran'dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN