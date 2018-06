“Siyasi tarihinde hep ihanet var!”

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gündemi yoğun ve hızlı değişen bir ülkeyiz. Bazı şeyler çabuk unutuluyor. Özellikle de siyasette...

Birkaç gün önce Meral Akşener'le ilgili usta-çırak ilişkisini yazınca, çok sayıda okuyucu arayıp, aylar önce 8 Mayıs 2016'da bu köşede yer alan "Akşener'e yeni sorular" başlıklı yazımı hatırlattı.

O yazıda son günlerde siyaset dili çok bozulan İP Genel Başkanı Akşener'in siyasi geçmişinde yer alan karanlık bir sayfa üzerinde durmuş ve şunları yazmıştım:







"Yıl 1999... DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlığı Meral Akşener'in de bakanlığı geride kalmış. Türkiye, 18 Nisan'da yapılacak genel seçime hazırlanıyor.

DYP'nin inişe geçtiği ama hâlâ umutların kesilmediği bir dönem... Aday belirleme konusunda Adana'da çok ilginç bir olay yaşanır. DYP'de önseçim yapılır ve milletvekili listesi şöyle oluşur:

İlk sıra Ali Antepüzümü, ikinci sıra Halit Dağlı, onları Durmuş Ali ve Ramazan Ağar izler. Fakat Genel Başkan Çiller devreye girer ve bu liste değiştirilir. Yeni liste şöyle oluşur: İlk sıra Halit Dağlı, ikinci sırada örgütün hiç tanımadığı ve yaptığı iş konusunda soru işaretleri olan sürpriz bir isim var; Nesime Aysel Sabuncu, üçüncü sırada Hadi Türkmen, dördüncü sıraya ise teşkilatın birinci seçtiği Ali Antepüzümü konulur.

