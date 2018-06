Gündemi yoğun ve hızlı değişen bir ülkeyiz. Bazı şeyler çabuk unutuluyor. Özellikle de siyasette...

Birkaç gün önce Meral Akşener'le ilgili usta-çırak ilişkisini yazınca, çok sayıda okuyucu arayıp, aylar önce 8 Mayıs 2016'da bu köşede yer alan "Akşener'e yeni sorular" başlıklı yazımı hatırlattı.

O yazıda son günlerde siyaset dili çok bozulan İP Genel Başkanı Akşener'in siyasi geçmişinde yer alan karanlık bir sayfa üzerinde durmuş ve şunları yazmıştım:

"Yıl 1999... DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlığı Meral Akşener'in de bakanlığı geride kalmış. Türkiye, 18 Nisan'da yapılacak genel seçime hazırlanıyor.

DYP'nin inişe geçtiği ama hâlâ umutların kesilmediği bir dönem... Aday belirleme konusunda Adana'da çok ilginç bir olay yaşanır. DYP'de önseçim yapılır ve milletvekili listesi şöyle oluşur:

İlk sıra Ali Antepüzümü, ikinci sıra Halit Dağlı, onları Durmuş Ali ve Ramazan Ağar izler. Fakat Genel Başkan Çiller devreye girer ve bu liste değiştirilir. Yeni liste şöyle oluşur: İlk sıra Halit Dağlı, ikinci sırada örgütün hiç tanımadığı ve yaptığı iş konusunda soru işaretleri olan sürpriz bir isim var; Nesime Aysel Sabuncu, üçüncü sırada Hadi Türkmen, dördüncü sıraya ise teşkilatın birinci seçtiği Ali Antepüzümü konulur.

Bu listeyi de teşkilat kabul etmez ve kıyamet kopar. Ama asıl gerginlik şu iddia nedeniyle yaşanır: İşkadını Nesime Aysel Sabuncu'nun, DYP'ye 5 milyon dolar vererek listeye girdiği söylenir. Parti çalkalanır. Başka iller de kazan kaldırır ve liste bir daha değişir.

Bu kez listede Sabuncu yoktur. Bu da Sabuncu'yu harekete geçir. Sabuncu, listeye girmek için verdiği parayı geri ister. Buna DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in şu cevabı verdiği söylenir:

"Parti adına alınan 3 milyon doları geri verelim, bu olayı kapatalım." Ama işkadını Sabuncu, razı olmaz çünkü şöyle der: "Ben 5 milyon dolar verdim, paramın hepsini istiyorum." DYP bir kez daha çalkalanır.

Acaba iddia edilen o iki milyonu kim aldı? İşte bu soruyu bugün de sormamıza yol açan isim burada devreye giriyor. DYP'lilerin iddiasına göre o isim, Sabuncu'yu listeye aldıran Meral Akşener'di... Bu yüzden parti içinde dikkatler ona yönelecek ve derin tartışmalar yaşanacaktı." Yazıyı "Akşener'in ellerinin temiz olması için" bu olaya açıklık getirmesi isteğiyle bitirmiştim.

Akşener'in DYP geçmişi hayli sorunlu.

DYP'ye Tansu Çiller döneminde girdi, bakan oldu, genel başkan yardımcısı oldu ama Çiller'e ilk "ihanet" eden de oydu. Çiller, siyasette irtifa kaybetmeye başlayınca isyan etmiş ve ona karşı aday olmak istemişti. Ancak karşılık bulamayınca Köksal Toptan'a destek vermişti. Onun bu çıkışına o tarihte, DYP İstanbul İl Başkanı olan bugünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle tepki göstermişti: "Gemiyi önce fareler terk eder." Anlayacağınız Akşener'in siyasi tarihinde "ihanet" hep var. Ona ne cevap verir bilemem ama muhatap olduğu kirli olaya ilişkin şu soruların cevabı merak ediliyor: Sabuncu olayında Akşener'in rolü neydi? Akşener'in sık kullandığı deyimle "al gülüm ver gülüm" işleri oldu mu?