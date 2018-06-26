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Konda Genel Müdürü : Kılıçdaroğlu görevi İnce’ye devredecek

leri öncesi yapılan anketler içinde en yakın tahminde bulunan Genel Müdürü ’a göre Kılıçdaroğlu kurultay yapmaksızın koltuğu İnce’ye takdim edecek.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 09:53
Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu görevi İnce’ye devredecek

lerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,6 ile yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Seçim öncesinde yapılan anketler içerisinde sonuca en yakın tahminde bulunan Genel Müdür , Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın 1994'deki yerel seçimlerden bu yana 13. zaferinin sırrını şöyle ifade etti: Tayyip Bey'in çalışkanlığı öne çıkıyor, hizmeti önemseyen tarafı var ve gündelik hayatın her detayıyla meşgul. Bir yandan da kitlesi üzerindeki dönüştürücü kapasitesi standart bir liderden beklenenden daha güçlü.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVİ İNCE'YE DEVREDECEK"

Ağırdır, 24 Haziran'da ana muhalefet lideri 'nun da koltuğunu salladığı düşünülen 'nin de 'nin yeni genel başkanı olacağını söyledi. Ağırdır Muharrem İnce'nin seçim sonrası yenilgisini kabul ettiği konuşmasını şöyle yorumladı: Gayet iyi, soğukkanlı, samimi, iddialı. Geleceğe dair de ipucu veren ama bu tartışmayı ekranda yapmayacak kadar da nazik. Söylediğim gibi bir kurultayla değil, bir görev devir-teslimiyle makul ve zarif bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun görevi İnce'ye devredeceğini düşünüyorum. (Hürriyet)

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