Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu görevi İnce’ye devredecek

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,6 ile yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Seçim öncesinde yapılan anketler içerisinde sonuca en yakın tahminde bulunan Konda Araştırma Şirketi Genel Müdür Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın 1994'deki yerel seçimlerden bu yana 13. zaferinin sırrını şöyle ifade etti: Tayyip Bey'in çalışkanlığı öne çıkıyor, hizmeti önemseyen tarafı var ve gündelik hayatın her detayıyla meşgul. Bir yandan da kitlesi üzerindeki dönüştürücü kapasitesi standart bir liderden beklenenden daha güçlü.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVİ İNCE'YE DEVREDECEK"

Ağırdır, 24 Haziran'da ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da koltuğunu salladığı düşünülen Muharrem İnce'nin de CHP'nin yeni genel başkanı olacağını söyledi. Ağırdır Muharrem İnce'nin seçim sonrası yenilgisini kabul ettiği konuşmasını şöyle yorumladı: Gayet iyi, soğukkanlı, samimi, iddialı. Geleceğe dair de ipucu veren ama bu tartışmayı ekranda yapmayacak kadar da nazik. Söylediğim gibi bir kurultayla değil, bir görev devir-teslimiyle makul ve zarif bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun görevi İnce'ye devredeceğini düşünüyorum. (Hürriyet)