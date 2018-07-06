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'e 'li sahip çıktı

Teröristlere olan sempatisi ile bilinen ve öncesi halkı tehdit eden sözler savuran 'li vekil , Müslümanların kutsal toprağı Medine'ye hakaret eden 'e sahip çıktı. Atay, Berna Laçin'in sözlerinde "suç unsuru" bulunmadığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 04:25
Berna Laçin'e HDP'li Barış Atay sahip çıktı

Müslümanların kutsal toprağı Medine'ye dil uzatan ve "tecavüz" iftirası atan oyuncu 'e özellikle sosyal medyada tepkiler sürüyor. Hakkında soruşturma açılan ve şikayet edilen Berna Laçin'i 'li vekil savundu.

Daha önce teröristler ile ilgili attığı "olumlu" tweetleri ve söylediği sözler ile bilinen Barış Atay, öncesi de halka tehditler savurmuştu.

Berna Laçin'in tweetinde suç unsuru bulunmadığını iddia eden Barış Atay, bir de tehditkâr sözler sarf etti.

BERNA LAÇİN NE DEMİŞTİ?

Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına karşı çıkan Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" demişti.

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Berna Laçin'e HDP'li Barış Atay sahip çıktı
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