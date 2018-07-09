Son dakika: Yeni sistemin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistem sonrası ilk kabine listesini açıkladı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu Yeni sistem sonrası ilk kabinenin listesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR? Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM'de denetim kurulu asil üyesidir.