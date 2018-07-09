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Son dakika: in Çalışma, ve Aile Bakanı oldu

sonrası ilk kabine listesini açıkladı. Çalışma, ve Aile Bakanı oldu

Giriş Tarihi: 9.7.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 22:51
Son dakika: Yeni sistemin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu
sonrası ilk kabinenin listesi tarafından açıklandı. Çalışma, ve Aile Bakanı oldu.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk KADEM'de denetim kurulu asil üyesidir.
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Son dakika: Yeni sistemin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu
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