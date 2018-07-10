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Son Dakika: Başkan Yardımcısı 'dan ilk mesaj

Son dakika haberi... Yardımcısı : Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:10
Son Dakika: Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk mesaj

Yardımcısı , devlet ve millet için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve gayretle görev yapacağını belirtti.

Oktay, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Devletimiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da görev yapma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ederim. Daha fazla azim ve gayretle göreve devam edeceğimi belirtmek isterim. Allah yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika: Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk mesaj
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