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Son Dakika: 'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon

Son dakika haberi... 'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu ile Muharip ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu 'deki hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 13:20
Son Dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri yapılanmasında sözleşmeli subayların sorumlusu ile Muharip ve Hava Füze Savunma Komutanlığı sorumlusu 'deki hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

HÜCRE EVLERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan Yaşar T. ile Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaldıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

TÜRKİYE SORUMLULARINDAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili başlatılan soruşturmada adı geçen ve KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde kaydı bulunan "ByLock" kullanıcısı Yaşar T'nin 2008-2013 yılları arasında Hava Kuvvetleri sözleşmeli subayların Türkiye sorumlularından olduğu bildirildi.

HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI SORUMLUSU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 Eylül 2017'de tutuklanarak, denetimli serbestlik koşuluyla tahliye edilen Ahmet E'nin de şimdiki adı Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı olan 1. Hava Kuvveti Komutanlığı sorumlusu olduğu öğrenildi.

HÜCRE EVİNDE YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Hücre evlerinde yapılan aramada, sahte nüfus cüzdanı, cep telefonları, bilgisayar, çok sayıda sim kartı, bilgisayar ekipmanları, FETÖ elebaşına ait kitaplar ile bir miktar dolar ve Türk lirası para ele geçirildi.

Şüphelilerden Yaşar T'nin sorgusunun ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Son Dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasının üst düzey isimlerine operasyon
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