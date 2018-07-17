Şehit korucuların intikamı da alındı

Van İpekyolu'nda 15 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK
'lı teröristlerin, 2017'de mart ayından bu yana katledilen 2 sivil vatandaş ile şehit edilen 2 güvenlik korucusunun failleri olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin "Serhildan Erdal" kod isimli Bilal Şimşek ve "Numan Rubar" kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlendi. Teröristlerin yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanlarla ilgili detaylı analiz yapıldı. Terörist Bilal Şimşek'in yanındaki silahın Ömer Altay, Taner Özgel, güvenlik korucuları Metin Ertaş ve Fuat Kılağus'un şehit edilmesi olaylarında kullanıldığı tespit edildi.