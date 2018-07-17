Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehit korucuların intikamı da alındı

Şehit korucuların intikamı da alındı

MERAL YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Van İpekyolu'nda 15 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen 'lı teröristlerin, 2017'de mart ayından bu yana katledilen 2 sivil vatandaş ile şehit edilen 2 güvenlik korucusunun failleri olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin "Serhildan Erdal" kod isimli Bilal Şimşek ve "Numan Rubar" kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlendi. Teröristlerin yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanlarla ilgili detaylı analiz yapıldı. Terörist Bilal Şimşek'in yanındaki silahın Ömer Altay, Taner Özgel, güvenlik korucuları Metin Ertaş ve Fuat Kılağus'un şehit edilmesi olaylarında kullanıldığı tespit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İLİŞKİLİ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit korucuların intikamı da alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN